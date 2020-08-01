هنا الزاهد مع محمد عطية وريم مصطفى على "المرجيحة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة بشرى نشرت الفنانة بشرى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية. تامر هجرس الفنان تامر هجرس نشر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة، وعلق :"الحمد لله". درة شاركت الفنانة درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارة. رشا مهدي نشرت الفنانة رشا مهدي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"سيلفي العيد". ريم مصطفى Advertisements نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من على "مرجيحة"، أمام البحر. سارة سلامة شاركت الفنانة سارة سلامة جمهوها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أنيقًا. محمد عطية نشر الفنان محمد عطية صورة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال الاستمتاع بعطلتهم الصيفية. هاجر أحمد الفنانة هاجر أحمد نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ. هنادي مهنا نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أوف شولدر.

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