بالصور.. كواليس تصوير كليب "الجيش المصري" لـ"أحمد السيسي"

انتهى الفنان أحمد السيسي، نجم ذا فويس كيدز من تصوير أحدث كليباته، والذي تحمل اسم الجيش المصري.
وأغنية الجيش المصري من كلمات وألحان عمرو السيسي، وتوزيع عمر مصطفى ومودي منير.
ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية على هيئة فيديو كليب، والكليب من إخراج أحمد حسني، ومنتاج عمرو عامر،وإنتاج محمد السيسي، وإشراف فني منى زهران، وإشراف عام أحمد عمرو.
يذكر أن الفنان أحمد السيسي، نجم ذا فويس كيدز شارك النجم الكبير تامر حسني من خلال كليب الله شاهد، والكليب من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، وشارك أيضًا في
وجدير بالذكر أن نجم ذا فويس كيدز أحمد السيسي حقق نجاحات من الاغاني التي تألق بها علي مسرح ذا فويس والتي كسرت حاجز الملايين نسبة مشاهدة، ومن أبرزها: دار يادار، ما بلاش اللون ده معانا، كل ما أقول التوبة، وغيرها من الأغاني، التي تألق بها على مدار البرنامج.
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