شكرا لقرائتكم خبر عن "بضفيرتين فى شعرها".. الفنانة بسمة فى أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بسمة، متابعيها وجمهورها، بأحدث ظهور لها فى جلسة تصوير جديدة ظهرت من خلالها وهى تصنع من شعرها شكل "ضفرتين"، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وسرعان ما استقبلت بسمة، عددا كبيرا من التعليقات على جلسة التصوير من قبل أصدقائها وجمهورها، والتي ظهرت فيها ترتدي جاكت باللون الذهبي وبنطلون باللون الأسود.

وعلى جانب أخر، بدءت الفنانة بسمة تصوير فيلم جديد بعنوان "بعد الأربعين"، الذي تشارك في بطولته، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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الفيلم يشارك فى بطولته إلى جانب بسمة، داليا مصطفى وإيهاب فهمى ومحمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"الاختيار" و"أبو عمر المصرى".

وعرض لبسمة فى فبراير الماضى فيلم "راس السنة" وأعيد عرضه مرة مرة بعد تشغيل دور العرض مطلع شهر يوليو الجارى، والفيلم يشارك فى بطولته إياد نصار، أحمد مالك، انجى المقدم، هدى المفتى، وشيرين رضا، على قاسم، هاجرالشرنوبى، جيهان خليل، هشام الشاذلى وتأليف محمد حفظى وإخراج هشام صقر.