شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: مابعرفش أسكت على الغلط والإخوان حاولوا يورطونى معاهم وفشلوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة كندة علوش، إنها لا تنتمى بأى صلة لجماعة الإخوان الإرهابية، معلقة :"اللى بيأذى مصر بيأذينى"، وروت كندة علوش خلال لقائها فى برنامج "مساء dmc" مع الإعلامى رامى رضوان، قصة الصورة التي التقطت لها بإشارة رابعة، قائلة : "الصورة كانت في دريم بارك مع الأطفال قبل أحداث فض رابعة، والأربعة بمناسبة فوز فريق الأطفال الخاص بي على فريق آخر وفكري لا يميل إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تستغل الدين من أجل السلطة ولا يمكن ادعم جماعة تميل للعنف والتطرف والإرهاب.

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وأضافت كندة أن شخصيتها ليست هادئة ورقيقة مثلما يظهر على الشاشة ولكنها شقية وعصبية جدا، وصوتها عال ولكن بعد الزواج حاولت أن تكون أكثر عقلانية وحكمة.

وتابعت كندة فى حديثها:"منذ أن كنت صغيرة في المدرسة كلفونى بالدفاع عن المظوم، وفي النهاية كنت أعاقب وحدي ودايما كنت صوت المظلوم ولحد دلوقتي وقفلت الفيسبوك بسبب دفاعى المستمر عن المظلومين من الخطأ فى المجالات المختلفة، وكمان أوقات التصوير فى جهات إنتاجية بتيجي علي الكومبارسات، ودائما بطالب بحقهم قبل حقي ومبعرفش أسكت على الغلط أبدا ".