شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: الموجى نصحنى أتوقف عن الغناء فى سن الـ 13 وكانت أغلى نصيحة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان مدحت صالح عن حبه الشديد لماسبيرو، حيث قال : "ماسبيرو هو بيتى فكل ركن فيه يمثل ذكرى عظيمة من ذكريات حياتى، فقد شاركت فى العديد من البرامج فى مبنى ماسبيرو منذ أن كنت طفلا، كما أننى عندما بدأت مشوارى الفنى فى الغناء حصلت على الإجازة من خلال مبنى الإذاعة والتلفزيون، وحصلت عليها من خلال عمالقة الفن، فأنا سعيد جدا أننى عاصرت مراحل تطور ماسبيرو وأتمنى أن يعود ماسبيرو مرة أخرى عصب الإعلام .

وأضاف الفنان مدحت صالح، خلال لقائه فى برنامج "التاسعة"، مع الإعلامية هبة جلال، والذى يذاع على القناة الأولى، مرحلة الطفولة شكلت جزء كبير من ملامح شخصيتى، فقد التحقت بالكتاب قبل دخولى المدرسة وحتى سن 16 عاما، وخلال هذه الفترة تربينا فى الكتاب بشكل أقرب للمثالية، والكتاب جعل لدينا شخصية منفردة، وجعلنا أطفال أسوياء، فكنا نتعلم فى الكتاب بجانب القرأن الفن التشكيلى والرياضية فأتذكر أننا تعلمنا كرة الطايرة والسباحة وغيرهم .

وعن بعده عن الغناء وهو فى عمر الـ 13 عاما قال، ألتقيت بالعظيم محمد الموجى عندما كان عمرى ثلاثة عشر عاما ونصحنى حيث قال لى : "ماتتكلمش وماتفتحش بقك فى الفترة دى" فى البداية إندهشت من طلبه ولكن أتضح بعد ذلك أن هذا الطلب كان لمصلحتى وربما لو أننى لم أنفذ تلك النصيحة كان سيتغير مصير حياتى، فقد أثبت علميا أن فى فترة التحويل من الطفولة للمراهقة لابد أن تتوقف عن الغناء حتى تحافظ على صوتك، وكانت تلك أغلى نصيحة تلقيتها فى حياتى .