شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة جوهرة تتحول لمدرسة إنجليزى لتعليم شاكوش والأخير: بحبك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت الراقصة جوهرة لمدرسة تعليم اللغة الإنجليزية في مقطع فيديو ظهرت من خلاله مع المطرب الشعبي حسن شاكوش. وتم خلال الفترة الأخيرة تداول مقطع فيديو يظهر من خلاله المطرب الشعبي حسن شاكوش والراقصة الاستعراضية جوهرة، أثناء تواجدهما داخل أحد الاستوديوهات لتصوير أغنية لهما، وسرعان ما بدأت الراقصة في محاولة استخراج بعض الكلمات الإنجليزية التي يعرفها المطرب الشعبي، الذي صدم الجميع برده قائلا: "I love you"، لتنهى الراقصة تصوير الفيديو وهى تضحك بشكل هيستيرى. Advertisements وعلى جانب آخر، انتهى شاكوش من تصوير أغنيته الأسبوع الماضي، مع المطرب حمادة مجدى بمشاركة الراقصة جوهرة فى فقرة استعراضية دخل كليب، والأغنية تحمل اسم "بسكوتاية مقرمشة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إسلام ساسو، ومن المقرر أن يتم طرح كليب خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية. وشارك شاكوش منذ أيام، فى أغنية دويتو مع المطرب أحمد سعد جاءت بعنوان "100 حساب"، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة جوهرة تتحول لمدرسة إنجليزى لتعليم شاكوش والأخير: بحبك.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.