شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو ترويجى للموسم الثالث من مسلسل High Seas قبل عرضه 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر للموسم الثالث من المسلسل الإسبانى الأصلى Alta Mar، أو High Seas، على أن يطرح في 7 أغسطس المقبل، وسيتضمن 8 حلقات تتطرح متتاليية على الشبكة، وتتكون مدة الحلقة من 50 دقيقة، وحاز الموسمين الأوليين على تقييم وصل إلى 6.8 على موقع imdb، الفيديو الترويجى الول حاز على إعجاب الكثيرين.



ويدور العمل حول اكتشاف شقيقتين أسرارًا عائلية مزعجة، وذلك بعد وقوع سلسلة من الوفيات الغامضة على متن سفينة فاخرة، التى تسافر من إسبانيا إلى البرازيل في أربعينيات القرن الماضي.



مسلسل High Seas من بطولة إيفانا باكويرو، جون كورتاجارينا، أليخاندرا أونييفا، إلوي أزورين، جوزيف سكرستان، شيكي فرنانديز، تمار نوفاس، دانيال لوند، ناتاليا رودريجيز، إجناسيو مونتيس، لويس بيرميجو.

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كما حصل الموسم الثالث والأخير من المسلسل الألماني الأشهر Dark، على تقييم مرتفع على موقع Rotten Tomatoes، وذلك من قبل النقاد والمشاهدين على حد سواء، حيث على حصل على 95% و 96% على التوالي، العمل الذى طرح على منصة نيتفلكس يوم 27 يونيو الماضى، واحتوى على 8 حلقات، طرحت دفعة واحدة على المنصة.





وصل مسلسل Dark إلى خاتمته التي تتخطى حواجز الزمان والمكان، وذلك مع وصول جوناس إلى العالم الجديد، حيث يحاول أن يفهم الدور الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرين الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم بتغيير الزمان فحسب لكن المكان أيضاً، وفى منتصف كل ذلك تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.



وقد صرحت يانتجه فريزه (المؤلفة) وباران بو أودار (المخرج) عن نهاية المسلسل: "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark من ثلاثة مواسم، تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، وشعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمين الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم. سوف نجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين في هذا الموسم، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت، سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات والتي ارتبطنا بها كثيراً، ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية".



ومرة أخرى تولى كل من يانتجه فريزه وباران بو أودار- مبدعو المسلسل - دور المنتج التنفيذي، إلى جانب لارس جمهلينج، ماكس فايدمان، وكيرين بيرج، أما مدير التصوير فهو نيكولاس سومرير، ومصمم الديكورات أودو كرامر، كما يعود كلاً من سيمون بار مدير اختيار الممثلين وبن فروست مؤلف الموسيقى التصويرية.