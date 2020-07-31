شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش عن ابنتها "حياة": شقية جدًا وعمرو بيناديها يا واد يا حودة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الإعلامي رامى رضوان، بالفنانة كندة علوش ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، واصفا إياها بالوجه الملائكى.
وتحدثت كندة علوش عن الصفات الإيجابية فى زوجها النجم عمرو يوسف، قائلة: عمرو إيجابى جدًا ومش نكدى ولو فى أى مشكلة بيعرف يواجهها ويحلها، ولكنه مش بيتعب بالمطبخ وآخره يفتح الثلاجة، وفترة كورونا أنا وعمرو مبنحبش الخوف كنا محرصين جدًا بس بننزل وفى وقت كورونا وزننا زاد وبعد كده بنخسر وزننا سوا".
وتابعت كندة علوش، إن ابنتها حياة تشبه عمرو أكثر، لكنها على أبيض وأسود مش ملونة زي عمرو، وعمرو ينادي حياة بـ"يا واد ياحودة".
وأضافت: "أن ابنتها تشبه الأولاد كثيرًا، فهي تحب لعب الكرة كما أنها شقية جدًا، قائلة: "أنا كنت شقية من غير حركة وعمرو كان شقي بالحركة ويحب التنطيط، وابنتنا حياة جمعت شقاوتنا معًا".
كما تحدثت كندة علوش عن طفولتها قائلة: "كنت عصبية جدًا وأنا صغيرة واشتغلت على نفسى لكى أهدئ وأقلل من عصبيتى، فأنا برج الحمل علطول مهيبرة" ومن أنا صغيرة معرفش مين بيوكلنى أدافع عنه معرفش أشوف خطأ واسكت عليه، كنت دائما أنا الصوت اللى طالع فى المدرسة والجامعة".
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