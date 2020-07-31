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كندة علوش عن ابنتها "حياة": شقية جدًا وعمرو بيناديها يا واد يا حودة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الإعلامي رامى رضوان، بالفنانة كندة علوش ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، واصفا إياها بالوجه الملائكى.

وتحدثت كندة علوش عن الصفات الإيجابية فى زوجها النجم عمرو يوسف، قائلة: عمرو إيجابى جدًا ومش نكدى ولو فى أى مشكلة بيعرف يواجهها ويحلها، ولكنه مش بيتعب بالمطبخ وآخره يفتح الثلاجة، وفترة أنا وعمرو مبنحبش الخوف كنا محرصين جدًا بس بننزل وفى وقت كورونا وزننا زاد وبعد كده بنخسر وزننا سوا".

وتابعت كندة علوش، إن ابنتها حياة تشبه عمرو أكثر، لكنها على أبيض وأسود مش ملونة زي عمرو، وعمرو ينادي حياة بـ"يا واد ياحودة".

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وأضافت: "أن ابنتها تشبه الأولاد كثيرًا، فهي تحب لعب الكرة كما أنها شقية جدًا، قائلة: "أنا كنت شقية من غير حركة وعمرو كان شقي بالحركة ويحب التنطيط، وابنتنا حياة جمعت شقاوتنا معًا".

كما تحدثت كندة علوش عن طفولتها قائلة: "كنت عصبية جدًا وأنا صغيرة واشتغلت على نفسى لكى أهدئ وأقلل من عصبيتى، فأنا برج الحمل علطول مهيبرة" ومن أنا صغيرة معرفش مين بيوكلنى أدافع عنه معرفش أشوف خطأ واسكت عليه، كنت دائما أنا الصوت اللى طالع فى المدرسة والجامعة".

 

 

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