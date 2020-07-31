شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تخطف فيلم هيفاء وهبى وثروة حمو بيكا فى "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة عدد كبير من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها تفاصيل أزمة الفنانة هيفاء وهبى مع المنتج محمد السبكى بسبب فيلم "ثانية واحدة"، والاستعانة بالفنانة دينا الشربينى بدلا منها فى الفيلم، وكذلك أزمة هيفاء مع مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، وكذلك تتحدث الحلقة عن حقيقة ثروة حمو بيكا، ورصيده فى البنك.

وتتطرق الحلقة أيضا للعديد من الأخبار الفنية التى يتم تناولها بشكل ساخر منها، نظرة سريعة على أفلام موسم عيد الأضحى السينمائى، وسر تقليد الفنانة ميريهان حسين لأنغام وإليسا وأصالة، ولماذا أقبلت على لبس المايوهات خلال هذه الفترة.

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يذكر أن برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير كريم عبد العزيز ، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.