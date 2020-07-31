بصور لوالده.. محمد محمود عبد العزيز يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز على تهنئة جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر محمد صورة لمجموعة "بلالين" عليها صورًا لوالده الفنان الراحل محمد محمود عبد العزيز، احتفالا بالعيد عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق على الصورة :"عيد أضحى مبارك إن شاء الله، كل سنة وحضراتكم جميعًا بألف خير وربنا يبعد عنا جميعًا وعن كل حبايبنا أي شر".

Advertisements

وأضاف محمد :" (أسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا).

وظهر الفنان محمد محمود عبدالعزيز كضيف شرف في مسلسل "النهاية"، الذي عرض رمضان الماضي.

مسلسل"النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي