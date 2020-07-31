فيديو| "أنا مش مغرور".. محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

ظهر "رمضان" في الفيديو وهو يستعرض سيارته الفارهة، ويرقص داخل طيارة.

ومزج رمضان الفيديو بأغنية تقول كلماتها :" أنا مش فرفور أنا راجل برج التور، سيبك من لبسي وعربيتي، قولت ليكي ألف مرة تقلان عليكي، ثقتي بنفسي مش غرور أنا مش مغرور أنا مش مغرور".

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وشارك محمد رمضان في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" بطولة: " أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، بدرية طلبة، وأحمد داش"، من تأليف وإخراج محمد سامي.

من ناحية أخرى، أعلن رمضان تأجيل مسلسله "الإمبراطور" عن قصة حياة النجم الأسمر أحمد زكي، على أن يخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل "موسى".