محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".
ظهر "رمضان" في الفيديو وهو يستعرض سيارته الفارهة، ويرقص داخل طيارة.
ومزج رمضان الفيديو بأغنية تقول كلماتها :" أنا مش فرفور أنا راجل برج التور، سيبك من لبسي وعربيتي، قولت ليكي ألف مرة تقلان عليكي، ثقتي بنفسي مش غرور أنا مش مغرور أنا مش مغرور".
وشارك محمد رمضان في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" بطولة: " أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، بدرية طلبة، وأحمد داش"، من تأليف وإخراج محمد سامي.
من ناحية أخرى، أعلن رمضان تأجيل مسلسله "الإمبراطور" عن قصة حياة النجم الأسمر أحمد زكي، على أن يخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل "موسى".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "أنا مش مغرور".. محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.