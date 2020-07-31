فيديو| هيفاء وهبي تسقط أرضًا خلال جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لموقفًا كوميديًا خلال جلسة تصوير خضعت لها. وتداول مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه هيفاء وهي تحاول أن تجلس على "دمية" ولكنها سقطت أرضَا. هيفاء وهبي تتابع أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي تتهمته هيفاء بسرقة 63 مليون جنيها

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