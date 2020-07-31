تامر حسين يهنئ إليسا على ألبوم "صاحبة رأي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الشاعر تامر حسني على تهنئة المطربة إليسا على ألبومها "صاحبة رأي"، المقرر طرحه غدا. وكتب "حسين" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"بالتوفيق إن شاء الله أكيد ألبوم مختلف كالعادة بذوقك الحلو وزمايلنا الصناع العباقرة، أهم شعراء وملحنين وموزعين الوطن العربي بإذن الله". وقدم تامر مؤخرًا أغنية "يا بلدنا يا حلوة" ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان، وغناء الهضبة عمرو

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