محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أعلنت وسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة أن صانع الأفلام البريطاني والمخرج الشهير آلان باركر توفي عن عمر يناهز 76 عاما. باركر أخرج وألف أفلاما متنوعة من كوميديا العصابات في فيلم (باجزي مالون) وحتى دراما التشويق مثل "قطار منتصف الليل" (ميدنايت إكسبرس). وقالت التقارير إنه توفي يوم الجمعة إثر معاناته لفترة طويلة مع المرض. ومن الأفلام التي أخرجها باركر "الشهرة" (فيم) و(إيفيتا) و"مسيسيبي تحترق" (مسيسيبي بيرنينج) و"الالتزامات" (ذا كوميتمينتس) وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المخرج البريطاني الآن باركر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.