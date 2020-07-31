رواد جوجل يبحثون عن حفلة يارا وحسين الجسمي.. تعرف على موعدها

بحث رواد موقع البحث العالمي جوجل، في السعودية والوطن العربي، عن حفل الفنانة يارا وحسين الجسمي غدًا السبت في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويحيى النجم الإماراتي حسين الجسمى غدا السبت، ثانى أيام عيد الأضحى، حفلًا غنائيًا خيريًا بحضور جماهيرى، في دار أوبرا دبى، ويشاركه في الحفل المطربة اللبنانية يارا، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقام الحفل تحت اسم "حفل العيد والعطاء"، والذى تم تخصيص أرباحه بالكامل لصالح الأطفال المتأثرين بجائحة كورونا.

فيديو..حسين الجسمي يعلن عن أحدث إصداراته الغنائية

تحت شعار وحشتنا اللمة وصوت حسين الجسمي.. اورنج تكشف كواليس إعلان رمضان

بو راشد العز

Advertisements

يذكر أن المطرب حسين الجسمى، شارك مؤخرًا بأغنيته "بو راشد العز"، من كلمات وألحان محمد الأحمد، عبر حسابه بموقع تويتر، تزامنًا مع عيد ميلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى الـ71، وعلق قائلاً: "كل عام وأنت بخير".

بإطلالة مبهجة.. يارا تتفاعل مع جمهورها عبر إنستجرام

روح العشق

وفى وقت سابق، طرح النجم

حسين الجسمى أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "روح العشق" من ألحانه وغنائه، وتعاون فى كلماتها مع الشاعرة "العُلا"، والتى بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، واصفاً روح العشق فيها بين كلمات الأغنية، والتى تقول "أنا أنت وفى المحبة إحنا روحين بجسد اختصرت الناس فينى واختصرتك عن سواك".

ولحن الجسمى الأغنية على مقام الكرد، وهو من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، حيث تعتمد كثير من الأغاني العربية عليه كسلم موسيقي، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية والتى لا تحتوى على الربع تون، لذلك فهو موجود أيضًا في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، وهو المقام الصغير الصاعد المشتق من المقام الكبير من الدرجة الثالثة صعوداً.