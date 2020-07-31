هروب جماعى لأفلام موسم الأضحى

حالة ارتباك شديدة تشهدها السينما فى موسم الأضحى السينمائى الحالى، حيث تراجع عدد كبير من المنتجين عن طرح أعمالهم فى قاعات العرض السينمائى رغم إعلانهم منذ أيام قليلة عن رغبتهم فى المنافسة فى عيد الأضحى، ليقل عدد الأفلام الجديدة المعروضة من 5 أفلام تم الإعلان عنها لفيلم واحد فقط وهو «الغسالة» وحتى اللحظات التى يكتب فيها هذا التقرير لا يعرف الفنانون مواعيد عرض أفلامهم.

دور العرض عادت للعمل بنسبة 25% من طاقة استيعابها وذلك بعد إغلاق 3 أشهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19)، ورغم أن المنتجين والفنانين اعلنوا مواعيد عرض أفلامهم فى العيد الا أنهم تراجعوا بعد ارسال غرفة صناعة السينما مذكرة إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض بعد موسم عيد الأضحى فى محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى، ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة، ما جعل المنتجين يؤجلون طرح الافلام حتى عودة طاقة العمل بنسبة 50%.

استطلعنا آراء فريق عمل الأفلام المشاركة حول عرض الفيلم فى نسبة إشغال قليلة فقالوا...

الفيلم الأول الذى تم طرحه قبل يومين من العيد فيلم «الغسالة»، وتم طرح 100 نسخة منه فى قاعات العرض السينمائى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة وشيرين رضا وأحمد حاتم وهنا الزاهد، ويشارك فى الفيلم ضيوف الشرف بيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، وتدور أحداثه حول عمر- أحمد حاتم- الذى يحاول استخدام الغسالة كآلة زمن للتخلص من الشوائب التى تمنعه من الارتباط بحب حياته.

هنا الزاهد قالت إن فيلمها الجديد «الغسالة» يحمل فكرة جديدة مختلفة وبها خيال حيث ينتمى الفيلم لأعمال الفانتازيا فى عالم التسعينات، واضافت أن الفيلم تم تصويره بمواصفات أجنبية سواء من ناحية الصورة أو الإخراج أو الجرافيك، وأشارت أن موعد عرض الفيلم قرره المنتج، ولم يتدخل فيه فريق العمل.

وقالت الزاهد إنها واثقة من أن الفيلم سيحقق النجاح المرجو منه لأنه ينتمى لنوعية كوميديا الخيال العلمى التى تعمل على تجديد الأعمال المطروحة للجمهور وتجذبه بشكل كبير.

وأضافت أنها تجسد شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل فى أعمالها الفنية وتطل من خلالها بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، لافتة إلى أن دورها تطلب منها الكثير من التحضيرات للظهور بـ«لوك» مشابه للشخصية، وأعربت عن أملها أن تنال إعجاب الجمهور فى الفيلم لأنها بذلت مجهوداً كبيرًا.

وتجسد «هنا» فى أحداث الفيلم دور معيدة فى كلية العلوم بقسم تشريح الحيوانات وتنشأ بينها وبين أحمد حاتم الذى يجسد شخصية دكتور معها فى الجامعة، قصة حب تواجه العديد من العقبات، ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم «قصة حب» الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى.

فيلم «زنزانة 7»، انتهى فريق العمل من تصوير مشاهد الفيلم كاملا يوم ‏‏13 يوليو الماضى،

وأعلن صناعه عن طرحه قريباً، وكان مقررا طرحه فى عيد الأضحى لكن حتى كتابة هذا الموضوع لم يتحدد موعده، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى ومنة ‏فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام ‏نشأت.

الفيلم كان يحمل اسم «المحترف»، وتغير اسمه قبل طرح البرومو، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

وقال الفنان أحمد زاهر أن عرض الفيلم فى أى توقيت هو مسئولية المنتج، وأجسد فى العمل شخصية «حربى الكومى»، وهو مجرم تجمعه الصدفة بشخصية «منصور» التى يقدمها نضال الشافعى، ويصبحان صديقين بعد مشاجرة داخل السجن، حتى يخرجا ويعملا سويا لتبدأ الأحداث فى التصاعد.

وعن عمله مع نضال شافعى، قال: الفيلم هو أول عمل يجمعنى بصديق عمرى نضال الشافعى فهو صديقى منذ دراستنا فى معهد فنون مسرحية لكن لم نجتمع من قبل.

وعن استعداده للشخصية قال: عادة أهتم بكل تفاصيل الشخصية التى أقدمها، فمثلا اللوك الخاص بالشخصية هو فكرتى سواء قصة الشعر أو التاتو وعندما عرضته على المخرج أعجب به وتم الاستقرار عليه بعد عدة بروفات، وأريد توضيح أن «التاتو» على ذراعى هو مجرد رسم وليس وشما كما يتصور البعض خاصة أننى وجدت هجوما كبيرا عليه فى التعليقات على السوشيال ميديا، ويستغرق عمله 4 ساعات كاملة قبل التصوير وتتم إزالته بعد الانتهاء، وفى النهاية أعتبره عاملا مساعدا لتجسيد الدور لكن يبقى الأداء هو الأهم.

وكان فيلم «زنزانة 7» قد اثار مؤخرا جدلاً واسعًا بعدما أعلن فريق عمل الفيلم مشاركة مطرب ‏المهرجانات عمر كمال فى تقديم أغنية دعائية للفيلم، ولكن تراجع المنتج بعد اكتشاف أن المطرب عمر كمال مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولا يجوز ‏مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها.‏

<< قرر صناع فيلم «ورقة جمعية» فى اللحظات الأخيرة طرح الفيلم عند عودة الإشغال بنسبة 50%، مستغلين عدم وجود أفلام كبيرة منتظر طرحها فى الموسم.

وعرض فيلم «ورقة جمعية» للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ35 العام الماضى، حيث عرض فى مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة، ولكنه خرج بدون الحصول على أى جوائز رغم إشادات عدد من المخرجين الذين حضروا عرض الفيلم وقتها.

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فيلم «ورقة جمعية» من بطولة لوسى وميدو عادل وسهر الصايغ وسامى فهمى ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامى مغاورى، ومن تأليف محمد جمال طه، وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات

الشعبية فى مصر، وتجسد لوسى خلال العمل دور «أم عبدالله» الودودة التى تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

الفيلم يعيد الفنانة لوسى إلى السينما بعد غياب 12 عاماً منذ مشاركتها فى فيلم «الوعد» للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد ياسين وبطولة آسر ياسين وروبى ومحمود ياسين وغسان مسعود وأحمد عزمى وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين.

قالت لوسى إن فيلم «ورقة جمعية» لاقى قبولا كبيرا لدى النقاد ومن شاهده فى مهرجان الإسكندرية السينمائى، ووصفه النقاد بأنه فيلم محترم وله هدف، مشيرة إلى أن الفيلم يوجه رسالة تفيد أننا لا بد أن نكون متكاتفين ونساعد بعضنا، ولا نعاير أحدا بفقره أو بمرضه، مثلما كانت الحياة فى الماضى بأن الكل يساعد بعضه ويقفون مع بعض فى الشدائد.

وعن توقعها لنجاح الفيلم أوضحت لوسى أن مسألة النجاح فى السينما متوقفة على ذوق الجمهور، فالأفلام أذواق ونصيب، وإذا أحب الجمهور الحكاية سيذهب إلى السينما ومشاهدة الفيلم، لافتة إلى أن الأعمال الاجتماعية التى يكون دمها خفيف تعجب الجمهور، موضحة أن الفيلم طُرح فى السعودية ولاقى استقبالا جيدا من الجمهور، وكذلك فى الإمارات، واتمنى أن يحقق نجاحا حتى لو عرض فى توقيت صعب.

أيضاً يعرض فيلم «ريما» قريبا وهو البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد ثروت، ويشاركه مايا نصرى، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، ايهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، والفيلم إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفنى للمنتج عمرو طنطاوى، وتأليف أحمد انور وإخراج معتز حسام.

يدور فيلم «ريما» فى إطار من الرعب والتشويق، من خلال ظهور فتاة صغيرة فى حياة زوج وزوجته وتقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتلعب مايا نصرى، شخصية سيدة أعمال تدخل فى صراعات عديدة ضمن أحداث العمل وتتبنى طفلة تدعى «ريما» فى منزلها لعدم قدرتها على الإنجاب.

وأغنية «رؤية» غناء ولحن وائل الفشنى، كلمات خالد البيه، توزيع مودى، مهندس صوت ياسر حسين، وتنتمى إلى نوعية الإنشاد الصوفى، وتعكس قصة الفيلم الذى يدور حول الطفلة ريما التى ترى أحداثا غيبية تحدث فى المستقبل.

الفنان محمد ثروت عبر عن سعادته بعرض الفيلم، وقال الإيرادات «رزق من ربنا» واتمنى أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور خلال عرضه فى أى وقت.

وأضاف: منذ بدايتى فى مجال التمثيل داخل مسرح الإبداع وحتى الآن أجسد الأدوار الكوميدية سواء فى صورة الشخص الطيب أو الشرير، وهدفى فى النهاية إضحاك الجمهور، لكن عندما عرض على فيلم «ريما»، وجدته قصة مختلفة حول رؤية الغيب مطروحة بشكل جديد من خلال مجموعة من الشخصيات الدرامية مرتبطة جميع فروعها بالطفلة «ريما».

وأضاف ثروت: أجسد شخصية تدعى «نجيب»، وهو رجل أعمال جاد يتعرض إلى بعض المواقف تجعله يفقد ثباته الانفعالى، ويضحى بكل شيء من أجل الانتقام.

أيضاً يطرح فيلم «توأم روحي» قريباً، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى، حول قصة حب تظهر خلال الأحداث بين حسن الرداد وأمينة خليل، ويقع الاثنان فى العديد من المشكلات والعقبات التى يعملان على حلها طوال أغلب أحداث العمل.

الفيلم من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم «قصة حب».

يستعد صناع فيلم «عيد جواز» لوضع اللمسات النهائية عليه تمهيدا لعرضه بدور العرض السينمائية، والفيلم تعود به دوللى شاهين للسينما بعد فترة غياب طويلة، يشارك فى بطولته إيهاب فهمى، وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، من إنتاج أيمن زكى، وتأليف السيناريست أسامة فهمى، وإخراج أحمد فهمى عبدالظاهر.

وحرص المنتج السينمائى أيمن زكى على طرح أفيش الفيلم استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.