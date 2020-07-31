رسميًا، ليلى اسكندر أعلنت انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان

شكل اعلان الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر انفصالها عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان صدمة للمتابعين ولجمهور الثنائي.

وفي التفاصيل، اتخذت ليلى اسكندر من حسابها على سنابشات منبراً لتعلن انفصالها عن زوجها في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكتبت ليلى: “اعلن انفصالي رسميًا عن يعقوب الفرحان”.

كما قامت ليلى بإلغاء متابعة الجميع على انستغرام من بينهم يعقوب الفرحان، بينما الأخير لا زال يتابعها ولم يعلق على خبر الانفصال عن زوجته.

كما لفتنا ان ليلى كانت تنشر عبر الستوري الخاص بها فيديوهات وهي تلاعب ابنها يوسف بالاضافة الى نشرها عدة صور وهي تقوم بالدعاء له بالعودة الى المنزل قريباً ومنها: “وهذا العيد الثاني بدونك؟؟؟ صعبة… الله لا يضيع لك تعب وترجع بالسلامة بو يوسف”.

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نذكر ان ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان رُزقا بمولودهما الاول يوسف، في ايلول/سبتمبر 2018، في مستشفى المشرق في لبنان.

نشير الى أن الفنانة ليلى والممثل يعقوب تزوجا سراً عام 2013 ثم أعلنا الخبر امام الجميع في عام 2015. ودائماً ما يعبران عن حبهما لبعضهما في كافة المناسبات ولكن خبر الانفصال شكل صدمة لجمهورهما، فهل تعرض حساب ليلى للاختراق بهدف الأذية… سننتظر ونرى.

محدث الساعة 10:36 مساءً

حاول موقع الخليج 365 التواصل مع ليلى اسكندر لكنها فضلت عدم التصريح للصحافة بالوقت الحالي واكتفت بالقول “هيدا بدل أبو يوسف”.