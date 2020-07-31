مينا مسعود يكشف عن مهارات جديدة يمتلكها.. طبال ويهوى الغناء "صورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية، متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له وهو يمارس بعض هواياته المختلفة والتي ظهر فيها وهو يقوم بالتطبيل على إحدى الطبول الضخمة ليعلن عن هوايته الإضافية بجانب التمثيل وهي الغناء والطبل.
ونشر النجم صاحب الأصول المصرية، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يجلس على مقعد منسق الموسيقي في أحدى الحفلات وامامه طبله ضخمة.
وكان مسعود قد أعلن منذ اسابيع، عن موعد طرح كتابه الجديد، والذى سيكون بالأسواق يوم 15 سبتمبر، وهو الكتاب المستوحى من من جولته على إنستجرام " evolve vegan"، حيث نشر مينا صورته عبر إنستجرام، وعلق عليها: "لا أستطيع أن أخبركم يا رفاق عن مدى حماسي لكتابى، يوم 15 سبتمبر، ليس عليك أن تكون نباتيا حتى تتمكن من استخدام هذا الكتاب".
وتابع مينا: "ولكن عليك أن تحب الطعام، الطعام المصرى، المكسيكى، والإيطالي، والتايوانى، والهندي، والأمريكى، والإثيوبى، والبوليفى.. كل ذلك يوم 15 سبتمبر".
وقبل أيام وجه النجم المصرى العالمى مينا مسعود نصيحة إلى جمهوره بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات عند الخروج تزامنًا مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من مدن العالم بعد الإغلاق الذى فرضه علينا فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة غسل اليدين باستمرار.
ونشر مينا مسعود، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة خلال ارتدائه كمامة، وعلق قائلاً: "لقد مرت أربعة شهور على إغلاق العالم، عندما تبدأ في العودة إلى الحياة الطبيعية، تذكر أن تغسل يديك كثيرًا وترتدي قناعا".
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