شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف دعوة الابنة الصغرى لعائلة "ونيس" بعد الكشف عن حملها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الشابة ريم أحمد، التي جسدت شخصية الابنة الصغرى للفنان محمد صبحي في مسلسله "عائلة ونيس"، عن حملها بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكتبت ريم على صورتها التي ظهرت فيها ملامح حملها بشكل كبيرة "كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحي مبارك، دعواتكم لنا في هذه الأيام المباركة، اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير”، “اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير”، “اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض".

وحرص الفنان محمد صبحي، على التعليق علي حمل الفنانة ريم أحمد التي جسدت دور الابنة "هدى بنت ونيس" في مسلسل "يوميات ونيس"، حيث كتب عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل؟ لأ مش أنا ياماما .. انتي مش حامل أبدا.. ده انتفاخ .. وعايزك ترجعي هدي الزئردة".

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وأضاف محمد صبحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم :"لازم اعرف مين السبب في الانتفاخ ده .. طه؟.. بعدين فوقت.. واستوعبت.. فرحت .. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه.. وتقومي بالسلامة".

وشاركت الفنانة الشابة ريم أحمد في مسلسل "يوميات ونيس" خلال طفولتها مع الفنان محمد صبحي وسعاد نصر وجميل راتب وسامج الشجيع وهدى هاني وفادي خفاجة.