شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر بالكمامة فى ماليبو بصحبة صديقته مورجان براون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم جيراد بتلر وهو بصحبة صديقته مورجان براون بعدما تسوقا سويا في ماليبو، وظهر بتلر مرتديا الكمامة للحفاظ على نفسه من الإصابة بفيروس كورونا وهو الظهور النادر له بالكمامو فقلما ظهر وهو يرتديها رغم ظهوره في العديد من الأماكن المزدحمة.

من جانب آخر يلعب النجم العالمي جيرارد بتلر دور عميل سرى فى فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذى يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه فى وكالة الاستخبارات الدفاعية فى أفغانستان.

الفيلم شارك فى سوق مهرجان كان السينمائى ويتولى إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

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شارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.