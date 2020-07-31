نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على سونغول أودن في صور جديدة لافتة من حفلة زفافها مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: ضجّت الصحافة التركية أخيراً بخبر زواج الممثلة التركية سونغول أودن الشهيرة عربياً بـ “نور” في ثنائيتها مع “مهند” (كيفانتش تاتليتوغ). وبعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفلة زفافها، شاركت أودن مع متابعيها صوراً جديدة لافتة من حفلة الزفاف. Advertisements وظهرت سونغول أودن تبكي تأثراً في إحدى الصور، ويبدو خلفها والدها باكياً. واختارت نجمة مسلسل “نور” فستاناً أبيض بتصميم بسيط جداً وبأكمام طويلة شفافة من مجموعة “Barrus London”، وطبقت مكياجاً صيفياً هادئاً مع تسريحة شعر بسيطة ووضعت تاجاً من العلامة التجارية “Gaios”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سونغول أودن في صور جديدة لافتة من حفلة زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.