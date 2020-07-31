وزير الخارجية الفرنسي: نشدد على ضرورة خفض التصعيد في ليبيا وحل الأزمة عبر المسار السياسي بدون أي تدخلات خارجية المزيد

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جو إيف لودريان، بجهود المملكة العربية السعودية، لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن، مؤكدا ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.



جاء ذلك عقب لقاء لودريان مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا، وما توصلت إليه اتفاقية الرياض، ووقف إطلاق النار في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الحل السياسي، هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن.

وفجر الأربعاء، أعلنت السعودية تقديمها آلية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي خلال اللقاء أيضا على ضرورة خفض التصعيد في ليبيا، وحل الأزمة عبر المسار السياسي، بدون أي تدخلات خارجية، وإيجاد حلول واقعية بعد انتهاء حظر الأمم المتحدة على نقل أسلحة لإيران.

وفي وقت سابق، دعت فرنسا، الولايات المتحدة، إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية تأكيدات الولايات المتحدة بأن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، متحيزة وليست جادة.

ودأبت تركيا على دعم حكومة الوفاق الليبية، عن طريق نقل الأسلحة، والمدرعات، والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.