انهيار سد مائي بالسودان يدمر 600 منزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ولاية النيل الأزرق السودانية، الخميس، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة "بوط" إثر انهيار مفاجئ لسد مائي مقام على المنطقة ويستخدم لحصاد مياه الشرب.
وقالت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بالولاية، نسيبة فاروق كلول إن مياه السد تحاصر مئات العائلات في مدينة "بوط" من 3 وسط صعوبة بالغة للوصول إلى المنكوبين.
وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل سد بوط عصب الحياة بالنسبة لها، وتضم سوقاً كبيراً وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي.
وأشارت إلى أن السد الذي انهار بشكل مفاجئ، يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا.
ويشهد السودان سنوياً في هذا التوقيت أمطارا وفيضانات مميتة، في ظل إمكانات شحيحة لمواجهة مثل هذه الكوارث المتكررة.
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