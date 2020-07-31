خاص- فهد الزاهد في الحجر الصحي بالسعودية

علم موقع “الخليج 365” ان فهد الزاهد غادر بيروت منذ بضعة أيام متوجهًا إلى مدينة جدة، ليقضي وقته مع أبنائه وعائلته.

وتماشيًا مع قرار المملكة العربية السعودية في خضوع المواطنين الوافدين الى المملكة بعزل أنفسهم وقضاء أسبوع في الحجر المنزلي، ها هو “الزاهد” يلتزم بالاجراءات الوقائية ويقضي الآن أيامه في الحجر الصحي.

ولكن فهد الزاهد لن يجعل فترة الحجر الصحي تمر مرور الكرام، فهو يقوم حاليًا بممارسة الرياضة بشكل يومي في النادي الخاص به والذي صممه على قسمين. الأول لرياضة البوتكامب (Bootcamp) والثاني لرياضة التايكواندو.

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وكما سبق وكتب موقعنا فإن فهد الزاهد يمارس الرياضة على طريقة البوتكامپ (Bootcamp) ولكنه يمارس ايضًا رياضة التايكواندو لأكثر من ٢٦ سنة، ولهذا السبب قسّم بموجبه النادي الرياضي الى جزئين في منزله بمدينة جدة.

وقد طلب موقع “الخليج 365” من رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” صورة شخصية له بعد الانتهاء من فترة الحجر الصحي. فوعد بأن تكون لياقته البدنية ورشاقته أفضل بكثير عن ما كانت عليه بأول يوم من التزامه في المنزل.

من جهة أخرى، وبمناسبة عيد الأضحى أهدت “لايف ستايلز ستوديوز” جمهور العالم العربي فيديوكليب “خليها على الله” للنجم المصري محمد سرور وهي أغنية مليئة بروح الفرح والأمل، وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان د مصطفى العسال وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام.

أما الفيديوكليب وقعته المخرجة المتميزة بتول عرفة التي ترجمت روح الأغنية برواية مليئة بالفرح والابتسامة والبهجة مستخدمة ألواناً متناسقة وجميلة على العين لإخراج فيديوكليب الأغنية. لقراءة المزيد: خاص – عيدية لايف ستايلز ستوديوز للجمهور: كليب “خليها على الله” عنوان للفرح والتفاؤل