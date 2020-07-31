شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعلن عن موعد طرح إلبومها الجديد "صاحبة رأي".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية إليسا، عن الموعد الرسمي لطرح إلبومها الجديد "صاحبة رأي"، بنشر صورة من البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل

وكتبت إليسا "ألبوم صاحبة رأي، رح يصدر بكرا الساعة ٤ حصرياً على ديزر والساعة ٦ على صفحة روتانا على يوتيوب".

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وما زالت النجمة اللبنانية إليسا تطرح المزيد من البوسترات الدعائية لألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وكان آخرها بوستر تنظر بها لنفسها فى المرآة، وشاركت صورته عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لتشويق الجمهور للألبوم الذى سيطرح رسميا يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد تحقيق أول أغنياته نجاحا كبير عقب طرحها منذ أيام.

وكانت احتفلت الفنانة إليسا بوصول عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى" لـ2 مليون مشاهدة، ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: "أنتم أقوى جيش رقمى على الإطلاق"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "2 مليون مشاهدة، وهاشتاج رائج، انتم يا أصدقائى أفضل جيش رقمى على الإطلاق".

وكانت النجمة اللبنانية إليسا شاركت متابعيها وجمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بالبوستر الرسمى لألبومها الجديد "صاحبة رأى"، الذى سيطرح رسميا يوم 1 أغسطس المقبل، حيث تظهر فيه إليسا بإطلالة كلاسيكية، وهى ترتدى ملابس باللون الأسود، وأمامها "رومان"، وعلقت على الصورة قائلة، "الغلاف الرسمى لألبومى الجديد صاحبة رأى.. الأغنية الرئيسية فى الساعة 2 مساء اليوم على أحد تطبيقات الموسيقى، وسيصدر الألبوم فى 1 أغسطس".