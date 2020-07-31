شكرا لقرائتكم خبر عن إعجاب قبل اللقاء ورسائل مع أم كلثوم..أسرار قصة حب وردة وبليغ فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب أسرار قصة حب وردة الجزائرية وبليغ حمدى وكيف بدأ هذ الحب قبل أن يتقابلا واستمر بعد الطلاق والموت.

وأوضحت الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج حكايات زينب أن الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية أعجبت وهى فى عمر 16 سنة وقبل أن تراه، بعد أن استمعت إلى أغنية تخونوه.

وكشف البرنامج تفاصيل اللقاء الأول بين وردة وبليغ، والعقبات التى واجهت قصة حبهما، وما حدث حين ذهب بليغ حمدى ليتقدم للزواج من وردة ، وكيف كان بليغ يرسل رسائل لحبيبته بصوت أم كلثوم.

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وأوضحت زينب عبداللاه كيف عبرت أغنية العيون السود عن قصة الحب وألم الفراق بين الفنانة الكبيرة والموسيقار العبقرى، بعد زواجها من غيره وابتعادها لفترة عن الفن، وتفاصيل عودتها إلى مصر وزواجها من بليغ حمدى بعد طلاقها من زوجها الأول.

كما كشف البرنامج أسباب طلاق وردة وبليغ وتفاصيل العلاقة بينها بعد الطلاق وحكاية أغنية كتبها بليغ وهو فى غربته بفرنسا بمناسبة عيد ميلاد حفيدة وردة رغم انفصالهما، وكيف استمر الحب بينهما حتى أخر لحظة فى حياة كل منهما.

يعرض برنامج حكايات زينب الجمعة من كل اسبوع على موقع الخليج 365.