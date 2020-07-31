شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال لـ إليسا: العيد بالنسبالي هيبدأ بنزول ألبوم "صاحبة رأي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا موعد طرح ألبوم "صاحبة رأي"، مؤكدة أنه سيتم طرحه غدًا السبت في ثاني أيام عيد الأضحى في تمام الساعة الرابعة مساء، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم قائلة :"ألبوم صاحبة رأي رح يصدر بكرا الساعة ٤ حصريا على ديزر والساعة 6 على يوتيوب".



اليسا

من جانبه، وجه الفنان رامي جمال رسالة إلى الفنانة إليسا بشأن ألبوم صاحبة رأي، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هو العيد بالنسبالي هيبدأ بنزول ألبومك والـ٢٤ ساعة دول هيبقوا أطول 24 ساعة اتفضلي نزليه".



رامي جمال عبر تويتر

وما زالت النجمة اللبنانية إليسا تطرح المزيد من البوسترات الدعائية لألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وكان آخرها بوستر تنظر بها لنفسها فى المرآة، وشاركت صورته عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لتشويق الجمهور للألبوم الذى سيطرح رسميا يوم 1 أغسطس المقبل، وذلك بعد تحقيق أول أغنياته نجاحا كبير عقب طرحها منذ أيام.

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وكانت احتفلت الفنانة إليسا بوصول عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى" لـ2 مليون مشاهدة، ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: "أنتم أقوى جيش رقمى على الإطلاق"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "2 مليون مشاهدة، وهاشتاج رائج، انتم يا أصدقائى أفضل جيش رقمى على الإطلاق".

واحتفلت النجمة إليسا بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وكتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "يسعدنى أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم".

يأتى هذا بعدما طرحت النجمة اللبنانية إليسا، أغنية "صاحبة رأى"، خلال الأيام الماضية، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والذى ستطرحه إليسا الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 1 أغسطس المقبل، وتقول كلمات الأغنية "أنا صاحبة رأى وعايشة حياتى فى وجهة نظرى.. ما بقولش كلام من ورا قلبى مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمنى ما خفش ودايما أواجه قدرى.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".