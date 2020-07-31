شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى شوقى يطرح كليب "ضارب عليوى" بمصاحبة الراقصة ليندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى شوقى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ضارب عليوى" عبر موقع "يوتيوب" تزامنًا مع عيد الأضحى، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب وشاركته الراقصة ليندا في أداء بعض الحركات الاستعراضية، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى أغنية "ملطشة القلوب".

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وكان المطرب مصطفى شوقي قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية بأغنيتي "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامي سمير.

وكان مصطفى شوقى أعلن من قبل أنه يحب أغاني المهرجانات فهي تعد لونا من ألوان الأغاني الشعبية، وأغنية المهرجانات استطاعت فرض نفسها، لذلك أنا ضد الهجوم على أغنية المهرجان لأن مصدره الحقيقى هو الحارة المصرية، لكن مع مراقبة كلمات الأغانى، وأضاف لم أفكر قط فى تقديم هذا النوع لكنى ضد منعه.