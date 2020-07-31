شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات يرفعن شعار "مش هاكل لحمة" فى عيد الأضحى.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، والذى يشتهر بذبح الأضحية مثل البقر والماعز والجمال، ويتناول فيه المسلمون اللحوم بشكل، حتى أن البعض يطلق عليه لقب "عيد اللحمة"، ولكن في هذا التقرير نوضح الفنانات اللاتى لم يتناولن اللحوم بسبب خطورة الإفراط فيها وتأثيرها السلبى على الصحة، حتى أنهن يطلقن على أنفسهن "نباتيين".



لبنى عبد العزيز

لبنى عبد العزيز

قالت الفنانة لبنى عبد العزيز بأنها تتبع نظام غذائى محدد للحفاظ على جمالها ونضرة بشرتها وهذا بالإضافة لكونها نباتية، ولا تتناول اللحوم أو الدواجن منذ سنوات طويلة للحفاظ على صحتها لأن أكل اللحوم يؤدى للأمراض، وتحرص على تنظيم وجباتها بشكل منتظم والذى يعتبر سر جمالها ورونقها التى تظهر به.



لبلبة

لبلبة

الفنانة لبلبة تظهر دائما مثل الفراشة بسبب رشاقتها وهو ما كشفته في إحدى تصريحاتها قائلة، "أنا شخصية نباتية أعيش على الخضراوات والجبن فقط، ولا أتناول اللحوم أو الفراخ، ولكن أحيانا أتناول الأسماك فقط".



شيرين رضا

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شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا في إحدى اللقاءات التليفزيونية، إن حبها للحيوانات جعلها شخصية نباتية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها لا تأكل اللحوم أو الطيور، وتعتبر الحيوانات أصدقاءها فكيف ستأكلهم، وأنها تحب الحيوانات أكثر من البني آدمين علشان ملهومش صوت، وكمان أن الحيوانات في بلدنا مهدور حقهم".



دينا الشربينى

دينا الشربينى

أقلعت دينا الشربيني عن تناول اللحوم، وأصبحت نباتية، وأوضحت أن السبب فى ذلك هو "الخيالات" التي كانت تتعرض لها عندما تفكر في الحيوانات، ورأت مشهد في أحد المسلسلات عن طفلة مختطفة، وقام الخاطف بتقديم طعام حيواني لها، فرفضت وقالت له إنها نباتية، وسألته: "كيف تأكل شيئا لديه أب وأم؟، وهو ما جعلها تفكر فى الامر وتقتنع بحديث الطفلة وأصبحت لا تأكل اللحوم أيضا.



نانسى عجرم

نانسى عجرم

أطلت الفنانة نانسى عجرم من خلال جلسة دردشة عبر موقع التواصل الإجتماعى، بأن وزنها يصل 48 كيلو جرام، وكشفت عن نظامها الغذائى الذى تتبعه قائلة، "اعتبر امرأة نباتية ولا أتناول اللحوم والدجاج لذلك اكتفي عند تلبية دعوات الإفطار بالمقبلات والصحون الباردة، لكنني في النهاية أدلل نفسي بطبق من الحلوى العربية اللذيذة".



اليسا

اليسا

نشرت الفنانة اليسا في إحدى المرات عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، صورة لأطعمة غذائية نباتية تحتوى فقط على الخضار والفاكهة، لتُعلن من خلالها تحول نظامها الغذائى إلى نظام صحى يعتمد على النباتات، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان ويعد المأكولات النباتية يساعد بشكل كبير على القضاء من هذا المرض.