شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى عن حمل ريم أحمد: "انتي مش حامل ده انتفاخ وعايزك ترجعي هدى الزئردة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان محمد صبحي على حمل الفنانة ريم أحمد التي جسدت دور الابنة "هدى بنت ونيس" في مسلسل "يوميات ونيس"، حيث كتب عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل؟ لأ مش أنا ياماما .. انتي مش حامل أبدا.. ده انتفاخ .. وعايزك ترجعي هدي الزئردة".



محمد صبحي على فيسبوك

وأضاف محمد صبحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم :"لازم اعرف مين السبب في الانتفاخ ده .. طه؟.. بعدين فوقت.. واستوعبت.. فرحت .. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه.. وتقومي بالسلامة".

وشاركت الفنانة الشابة ريم أحمد في مسلسل "يوميات ونيس" خلال طفولتها مع الفنان محمد صبحي وسعاد نصر وجميل راتب وسامج الشجيع وهدى هاني وفادي خفاجة.