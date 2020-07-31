شكرا لقرائتكم خبر عن العيد موسم مضروب لسوق الكاسيت.. حصيلته أغنية دينية وأخرى وطنية و4 سينجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن سوق الكاسيت بعد الأزمات الأخيرة مثل كورونا، سيزداد سوءً، ويصبح أسوء مما كان عليه بعدما كان موسم عيد الأضحى من أقوى مواسم الكاسيت، وكان الجمهور ينتظر ألبومات نجومهم المفضلين أمام أبواب محلات الكاسيت، والدفع قبل الإستلام وبالحجز، كل هذا أصبح ماضى نأمل في تكراره، حيث أستقر هذا الموسم على أغنية وطنية وأخرى دينية، فضلا عن 4 أغانى من بعض المطربين، وهى كالتالى :

النجم الكبير محمد فؤاد فقد طرح كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله"، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى، وهي أغنية دينية من كلمات وألحان محمد فؤاد، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في محافظة الفيوم.

كما طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو أحدث أغنية سينجل للمطرب الفنان مدحت صالح والذي يحمل عنوان "قربلي" من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، ودارت فكرة الأغنية في إطار من الحب والرومانسية.

أما الهضبة عمرو دياب اكتفى بأغنية وطنية طرحها كإعلان لإحدى شركات المحمول، وهى أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وقام بتصويرها له المخرج طارق العريان على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام الماضية في عدة أماكن منها شارع المعز بمنطقة الحسين، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق مدكور، وحققت الأغنية نجاح كبير حتى الآن.

وفى نفس السياق طرح المطرب رامى صبرى أحدث أغنياته "خطيرة"، بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى المبارك، في مشاركة منه بالأجواء الاحتفالية للعيد، وأطلق رامي صبري البوستر الدعائي للأغنية الجديدة بأجواء صيفية من حيث الملابس ولوكيشن التصوير، والأغنية الجديدة تتميز بإيقاع موسيقي يناسب الصيف.

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الأغنية الجديدة تعاون فيها رامي صبري مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب كلمات الأغنية، وقام رامي بنفسه بتلحينها ووزعها جلال حمداوى.

وطرح المطرب مصطفى شوقي طرح كليبه الجديد "ضارب عليوي" اليوم الجمعة الذي يوافق أول أيام العيد في تمام الساعة 5:00 مساءً.

"ضارب عليوي".. من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، وهندسة صوتية هاني محروس، ومن إنتاج نصر محروس.

كما انتهى المطرب شريف إسماعيل ‏من طرح أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "دخلت رهان" ‏ وتم تسجيلها داخل أحد الاستوديوهات بالجيزة، والأغنية من كلمات ‏عمرو حسن وألحانه، وتوزيع الموسيقي جيزو.‏

وقبل العيد بأسبوع أطلق النجم سعد لمجرد أغنيته باللهجة المصرية "عدى الكلام" على أبلكيشن أنغامي والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.