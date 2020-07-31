رامي جمال :"العيد بالنسبالي هيبدأ بنزول ألبوم إليسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كتب الفنان رامي جمال تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يعلن بها انتظاره لألبوم المطربة اللبنانية إليسا. وعلق رامي :"العيد بالنسبالي هيبدأ بنزول ألبومك إليسا، و٢٤ ساعة هيبقىوا أطول ٢٤ ساعة أتفضلي نزليه" Advertisements وعلقت إليسا :"هانت حبيبي". ويستعد رامي جمال لطرح ألبومه الجديد قريبًا.

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