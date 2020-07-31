اتجننت وصرخت.. محمد صبحي يعلق على حمل ريم أحمد الشهيرة بـ"هدى ونيس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
نشر النجم محمد صبحي صورة للفنانة الشابة ريم أحمد، التي قدمت معه شخصية "هدى" في مسلسل "ونيس"، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، وعلق على خبر حملها بطريقة كوميدية.
وكتب الفنان الكبير: "لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل؟ لأ مش أنا يا ماما.. أنتي مش حامل أبداً.. ده انتفاخ.. وعايزك ترجعي هدى الزئردة".
واستكمل: "ولازم أعرف مين السبب في الانتفاخ ده.. طه؟؟ بعدين فوقت واستوعبت.. فرحت.. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه وتقومي بالسلامة".
واحتفلت ريم بزفافها على الفنان طه خليفة، 2018، وحضر حفل الزفاف أصدقاء العروسين إلى جانب عدد من نجوم الفن.
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