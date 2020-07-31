مصطفى خاطر يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان مصطفى خاطر على تهنئة جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر "خاطر" صورًا قديمة له من داخل مكة المكرمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وأنتم بألف خير".

آخر عمل لمصطفى خاطر هو مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع، الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، ومن تأليف فاروق هاشم، وإخراج معتز التوني.