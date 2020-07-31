كارول سماحة تدعم هيفاء وهبي بأزمتها مع "وزيري".. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، المطربة هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة مع الملحن محمد وزيري، إذ اتهمته بالاستيلاء على أموالها، بينما رفع هو قضية لإثبات زواجه منها.

وكتبت كارول تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بهالمحنة الصعبة اللي عم تمر عليكي بحب عايدك وعايد عيلتك هيفاء وهبي، وباركلك على انتصارك على الظلم".

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وأضافت كارول: "قصتك استفزتني كتير بس تأكدي الحق ما بموت، طول عمرك امرأة قوية، مكافحة ولا تستسلم، الله معك".

وحرصت الفنانة هيفاء وهبي على التعليق على تغريدة كارول سماحة: "حبيبتي كارول مرسي كتير لكلامك الداعم ولمحبتك الصادقة، ينعاد عليكي وعلى عيلتك الحلوة".

كانت هيفاء كشفت آخر تطورات أزمتها مع وزيري، عبر "تويتر"، وكتبت: "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد، وقضت المحكمة بجلسة اليوم 28 يوليو 2020 بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة".