حسين الجسمي يطرح "أهواك للموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "أهوhك للموت"، اليوم، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب". وروج "الجسمي" للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "جديدنا، أهواك للموت، وحبك مزعج رقادي لا تسأل شلون أنا من نفسي مستغرب". Advertisements الأغنية من كلمات العالية، ألحان ورؤية موسيقية حسين الجسمي، توزيع وليد فايد، مكساج وماستر جاسم محمد. يُذكر أن حسين الجسمي، يستعد لإحياء حفل غنائي جماهيري خيري، في دبي أوبرا ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

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