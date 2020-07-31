حالة نجاة الصحية ورأي شيرين في عمليات التجميل.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الأخير من شهر يوليو، عدة تصريحات فنية، أدلى بها نجوم الفن، للبرامج التليفزيونية المعروضىة على القنوات الفضائية، سواء من خلال مداخلات أو لقاءات أجريت عبر الأنترنت، ومن بينها: الموسيقار يحيى الموجي يتحدث عن حالة نجاة الصحية، وليد توفيق يتذكر كيف كان يقضي العيد في شبابه، ويسرا تروي كواليس موافقتها على فيلم "صاحب المقام"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

وليد توفيق

قال المطرب اللبناني وليد توفيق، إنه لم يعش أيام العيد ويمارس طقوسه كما يفعل الآخرين، مضيفًا أنه عندما كان شاباً، كان يعمل ليلاً من أجل مساعدة والده في نفقات الأسرة التي يبلغ عددها 10 أفراد.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، المعروض عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "العادات والتقاليد العربية في التعامل مع الأعياد تكاد تكون متشابهة، ومن هنا أريد أن أوجه رسالة لكل شاب عليك بالعمل ويجب أن تكون عصامى".

وتابع قائلًا: "عندنا الأسر بتزور المقابر ومن ثم تعود للبيت لأكل المعمور ومن ثم الذهاب إلى السينما.. وأنا ماعشتش العيد كتير.. يمكن عيد ولا عيدين في حياتي لأني كنت أشتغل بالليل علشان أساعد والدي الحياة لم تكن سهلة.. ولما اتشهرت أنا بغني في العيد ..لكن كورونا حرمتني من الغناء هذه الأيام".

صلاح عبدالله

قال الفنان صلاح عبدالله، إن أجمل لحظات حياته تكون عند إعطائه العيدية لأبنائه، مشيراً إلى أن مبالغ العيدية تكون حسب ظروفه المادية، مضيفًا: "العيدية بقت مبالغ الآن وبتكون حسب ظروفي المادية".

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المعروض عبر القناة الأولى المصرية، أن العيدية لم تعد قاصرة على أبنائه فقط بل لكل أقاربه وأحبابه.

وتفاجئ "صلاح عبدالله"، بعرض البرنامج فيديو ليوم عقد قرانه، ليعقب قائلاً: "أنا اليوم ده عيطت عياط.. وكان عياط مزيج بين التوتر والخوف من المستقبل والسعادة.. أنا كل ما بفرح بعيط".

ولفت صلاح عبدالله، إلى أنه اختار يوم عقد قرانه في ذات اليوم الذي يحتفل فيه بعيد ميلاده لتكون ذكرى أجمل في حياته، وتابع: "أنا لما اتجوزت كان عمري 34 سنة ومراتي كانت سنها أقل منى بأكتر من 12 سنة".

نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مع الصحافة، ودائماً تميل إلى الحديث عن أعمالها الفنية، مضيفة: "أنا مش بحب أنشر حياتي الشخصية.. إحنا شخصيًا مش بنعرف أي شيء عن حياة الصحفيين الشخصية".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المعروض عبر القناة الأولى المصرية، أن الحب شيء أساسي في حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أن ستتزوج وهناك توافق عائلي على العريس.

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن أبنائها هل وافقوا على الزوج الجديد، قالت نيللي كريم: "الأولاد موافقين على الموضوع"، مضيفة أنها تحتفل بأيام العيد مع أبنائها.

وأشارت إلى أن التطور التكنولوجي الكبير لم يؤثر على العائدات والتقاليد المصرية خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد، متابعة: "حتى العيدية موجودة حتى الآن وإن كانت تأتي للشخص عبر التحويلات".

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يحيى الموجي عن نجاة

قال الموسيقار يحيى الموجي، إن الحالة الصحية للفنانة نجاة الصغير جيدة ولكنها تشعر بالقلق الشديد بعد ترك منزلها في عمارة "الشربتلي" بالزمالك بعد تصدع العمارة وإخلائها من سكانها لحين الانتهاء من أعمال الترميم.

وأضاف الموجي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المعروض عبر التليفزيون المصري، أن الفنانة نجاة تشعر بالحزن الشديد على منزلها وذكرياتها وتشعر بالقلق من إمكانية الرجوع مرة أخرى ومن فكرة انهيار العمارة في أي لحظة، لافتة إلى رفض الفنانة التصوير أو الحديث مع أحد عقب تداول صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام عمارة "الشربتلي".

وتابع بأن الفنانة نجاة تقيم الآن في أحد الفنادق، لافتًا إلى محاولته إقناعها بتقديم أغنية وطنية جديدة لمصر في ظل التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها الدولة خلال هذه الفترة.

شيرين

قالت الفنانة شيرين، إن الصور الأخيرة التي ظهرت فيها مرتدية فستان أزرق على شاطئ البحر هدفها توعية المواطنين في ظل غلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا بأن "الواحد مش لازم ينط في البحر عشان يكون سعيد، خصوصًا إن مفيش وسائل إنقاذ، وممكن يستمتع بالهواء النقي دون تعريض حياته للخطر".

وأضافت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، أنها ضد عمليات التجميل إلا إذا كانت للضرورة الملحة، كون الجمال جمال الروح، إلى جانب أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أجمل صورة، متابعة: "مش لازم شفايفي تكون مترين، وحواجبي ومنخيري بشكل معين.. ربنا خلقنا في أجمل صورة، وعمليات التجميل لا تتم إلا لضرورة ملحة".

واستطردت شيرين: "أطباء التجميل لهم دور مهم في حياة البشر، وخاصة عندما يتعرض البعض إلى حوادث"، مؤكدة أنها لم تجر أي عمليات تجميل مطلقًا.

يسرا

قالت الفنانة يسرا، إنها سعيدة للغاية بعرض فيلم "صاحب المقام"، مشيرة إلى أن دورها في العمل كان غريباً، ولم تقدمه من قبل، لافتة إلى أنه الشخصية "روح"، تدعو دائماً للتفاؤل في الحياة، أتوقع أن يكن مفاجأة كبيرة للجمهور.

وأكدت يسرا، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية mbc مصر، أن شخصية "روح" التي قدمتها في فيلم "صاحب المقام"، كانت مكتوبة لرجل في بداية الورق، إلا أن المخرج ماندو العدل قرر أن يحوله لتقدمه امرأة، وبالفعل قررت أن أقدمه، عندما حدثت مكاملة هاتفية بيني وبينه.

أحمد زاهر

قال الفنان أحمد زاهر، إنه تعرض للتنمر كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي هو وبناته، قائلا: "اتعرضت للتنمر كتير جدا، وشتائم، لو حضرتك مش بتحبني أو مش معجب بيا ألغي متابعتي ومتدخلش عندي، ايه الفائدة من واحد فاضي مستخبي ورا جهاز بيشتم في الناس زي ما هو عايز".

وأضاف "زاهر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" على فضائية "TeN": "نفسى أسال الشخص اللى بيتنمر أو بيشتم، بتعمل كده ليه"، وتابع: "كنت بلجأ في البداية لضبط النفس مع المتجاوزين بالبلوك والحذف، ولكن لما تيجي على بناتي مش بعرف أمسك نفسي أو أسكت".

وشدد أحمد زاهر: "أي حد هيكتب (كومنت) مسيء ليا أو لبناتي هأقدم محضر في مباحث الإنترنت، لكن جمهوري فوق راسي".