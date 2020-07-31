صور| ناهد السباعي تحتفل مع أسرتها بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ناهد السباعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الموافق اليوم 31 يوليو.

ونشرت ناهد صورًا تجمعها بأسرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بيجامة العيد، كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد".

وشاركت الفنانة ناهد السباعي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، حسام داغر.