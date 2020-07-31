عمرو دياب يتصدر يوتيوب بأغنية يابلدنا ياحلوة لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بأغنيته الجديدة" يابلدنا ياحلوة" والتي احتلت المرتبة الأولى على يوتيوب منذ طرحها .

وكان الهضبة قد طرح مساء الأربعاء أغنيته الجديدة "يابلدنا ياحلوة" والتي يهديها إلي مصر.

"يابلدنا ياحلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان

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عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.



وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في

حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.