فيديو.. رامي صبري يحتفل بتخطي "خطيرة" المليون مشاهدة

تخطت أغنية الفنان رامي صبري الجديدة"خطيرة" حاجز المليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد أقل من 24 ساعة من طرحها أمس الخميس.
واحتفل رامي بوصول الأغنية إلى هذا الرقم من
يذكر أن رامي تعاون في الأغنية مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، وهي من توزيع جلال الحمداوي.
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