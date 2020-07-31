تعرف علي إيرادات أفلام عيد الأضحي

حقق فيلم الغسالة في أول أيام عرضه بليلة وقفة عيد الأضحي إيرادات قدرها 166 ألف و763 جنيه في ظل تخوف قطاع كبير من الجمهور من الذهاب للسينمات في ظل انتشار فيروس كورونا.

وفيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد

ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

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وتدور أحداث فيلم الغسالة من خلال شخصية عمر، الذي يحاول استخدام الغسالة كآلة زمن للتخلص من العقبات التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

واستمرت عدد من الأفلام في العرض بعيد الأضحي لخشية المنتجين والموزعين من طرح أعمال جديدة وفشلها في تحقيق إيرادات ومن بين هذه الأفلام فيلم "لص بغداد" للفنان محمد عادل إمام وأمينة خليل الذي حقق إيرادات قدرها 3 آلاف و228 جنيه وفيلم الفلوس للفنان تامر حسني والفنانة زينة والفنان خالد الصاوي وحقق إيرادات قدرها 6 آلاف و 688 جنيه.

كما حقق فيلم بنات ثانوي إيرادات قدرها 192 جنيه فقط ليبلغ إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات 176 ألف و871 جنيه.