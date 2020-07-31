فن ومشاهير

نسمة محجوب تحيي حفلاً غنائياً في دار الاوبرا المصرية

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تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء حفل غنائي في إحدى مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات عودة النشاط الفني والغنائي للأوبرا بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة .

 

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، على مسرح النافورة على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 110 جنيه.

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وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع

أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.

 

 

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