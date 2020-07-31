كورونا يدفع إدارة حفل جوائز إيمي لإعلان الفائزين أونلاين

أعلن منظمو حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية الأميركية، أن حفل هذا العام سيقام عبر الفيديو أونلاين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستكون الحفلة الثانية والسبعون لتوزيع جوائز إيمي التليفزيونية الأميركية المقررة في 20 سبتمبر المقبل، افتراضية بالكامل بسبب استمرار انتشار جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.



ووجه المنظمون رسالة إلى المرشحين الذين أعلنوا الثلاثاء، لإبلاغهم أن الأمسية التي تقام في لوس أنجلوس عادة، لن تجرى هذه السنة

.

ولا يشكل هذا النبأ مفاجأة نظرا إلى

استمرار الأزمة الصحية في البلاد، لكن منظمي هذه الجوائز لم يكونوا قد اتخذوا هذا القرار رسميا بعد خلافا لمهرجانات أو فعاليات أخرى.

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وجاء في الرسالة التي أوردتها وسائل إعلام أميركية وأكد فحواها لوكالة فرانس برس ناطق باسم الجوائز "كما بتم تعرفون على الأرجح، لن نطلب منكم المجيء إلى مسرح مايكروسوفت ثياتر في وسط لوس انجليس في 20 سبتمبر، هذه

السنة أيضا ستكون أجمل أمسية في المجال التليفزيوني...لكننا سنأتي إليكم".

وأضافت الرسالة التي وقعها فريق الإنتاج والفكاهي جيمي كيمل الذي سيقدم الأمسية "نشكل فريقا من التقنيين والمنتجين والمؤلفين من الطراز الأول، لنأتي إلى منزلكم لتصويركم أو أي مكان آخر تختارونه".

وأضاف المنظمون: "ماذا سترتدون من ملابس؟ أجواؤنا غير رسمية هذه السنة، كونوا على طبيعتكم لكن مع جهد إضافي بسيط".

واختمت الرسالة بلهجة مازحة "إذا أردتم ارتداء ملابس سهرة فنحن نرحب بذلك لكن إن كنتم في بريطانيا والساعة الثالثة صباحا هناك، ربما تفضلون ارتداء لباس نوم من توقيع مصمم كبير أو أن تصوروا في سريركم!".