فيديو.. مصطفى شوقي يطرح أغنية "ضارب عليوي"

طرح الفنان مصطفى شوقي منذ دقائق أغنيته الصيفية الجديدة "َضارب علّيوي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، Advertisements توزيع:جلال الحمداوي، واكن قد أعلن عنها مصطفى سابقاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". توزيع:جلال الحمداوي، واكن قد أعلن عنها مصطفى سابقاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". يذكر أن أشهر ماقدمه مصطفى كانت أغنية "ملطشة القلوب" التي سجلت اكثر من 25 مليون مشاهدة، والتي طرحت في شهر سبتمبر 2019، من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:رامي سمير. توزيع:رامي سمير.

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