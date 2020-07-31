رامي صبري يعلن وصول أغنيته "خطيرة" لأكثر من مليون مشاهدة

احتفل الفنان رامي صبري بوصول أغنيته الجديدة"خطيرة" إلى أكثر من مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر رامي الصورة الدعائية للأغنية وعلق عليها قائلاً:"في أقل من ٢٤ ساعة.. #خطيره مليون مشاهدة علي يوتيوب وتريندينج مصر والسعودية ". أقل من ٢٤ ساعة.. #خطيره مليون مشاهدة علي يوتيوب وتريندينج مصر والسعودية ". الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي. Advertisements يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً أغنية "فرصة تانية"، والتي طُرحت كـتتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصةتانية"، ولحنها:مدين، وقام بتزيعها موسيقياً:نادر حمدي، وحققت نجاح جماهيري واضح بين باقي التترات الغنائية، بالإضافة إلى نجاح أغنيته "حياتي مش تمام" التي سجلت أكثر من 15 مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي. والتي طُرحت كـتتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصةتانية"، ولحنها:مدين، وقام بتزيعها موسيقياً:نادر حمدي، وحققت نجاح جماهيري واضح بين باقي التترات الغنائية، بالإضافة إلى نجاح أغنيته "حياتي مش تمام" التي سجلت أكثر من 15 مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.

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