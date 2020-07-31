فيروس كورونا يدفع ديزني لتأجيل طرح هذه الأفلام

أجرت شركة ديزني تغييرات كبيرة على جدولها الزمني لإطلاق الأفلام، وأصدرت الشركة بيان صحفي قالت فيه إنها لن تطلق "مولان" في الولايات المتحدة في 21 أغسطس، دون أن تحدد موعد جديد.

كما أعلنت ديزني أن فيلمي "ستار وورز" و"أفاتار" سيجري

تأجيل موعد طرحهما لعام كامل، وقال متحدث باسم الشركة في بيان إن الدافع وراء الخطوة كان بسبب "إغلاق دور السينما ووقف الإنتاج".

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وأضاف المتحدث: "خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح من الواضح

أنه لا يمكن القيام بشيء كما خطط له عندما يتعلق الأمر بكيفية طرح الأفلام خلال هذه الأزمة الصحية العالمية التي يعاني منها العالم جراء فيروس كورونا ".

كما شهد عدد من الأفلام الأخرى أيضا تغييرا في تاريخ طرحها ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الأفلام ومواعيد طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.