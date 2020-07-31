أجرت شركة ديزني تغييرات كبيرة على جدولها الزمني لإطلاق الأفلام، وأصدرت الشركة بيان صحفي قالت فيه إنها لن تطلق "مولان" في الولايات المتحدة في 21 أغسطس، دون أن تحدد موعد جديد.
كما أعلنت ديزني أن فيلمي "ستار وورز" و"أفاتار" سيجريتأجيل موعد طرحهما لعام كامل، وقال متحدث باسم الشركة في بيان إن الدافع وراء الخطوة كان بسبب "إغلاق دور السينما ووقف الإنتاج".
وأضاف المتحدث: "خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح من الواضحأنه لا يمكن القيام بشيء كما خطط له عندما يتعلق الأمر بكيفية طرح الأفلام خلال هذه الأزمة الصحية العالمية التي يعاني منها العالم جراء فيروس كورونا".
كما شهد عدد من الأفلام الأخرى أيضا تغييرا في تاريخ طرحها ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الأفلام ومواعيد طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يدفع ديزني لتأجيل طرح هذه الأفلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.