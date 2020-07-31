فيديو.. اليوم سهرة شعبي لأحمد عدوية وشيبة وعبد الباسط والشيخ

يحتفل في العاشرة من مساء اليوم عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ وأحمد شيبة والمطرب الكبير أحمد عدوية مع جمهورهم في أول حفل أونلاين يجمع نجوم الغناء الشعبي. نجوم الغناء الشعبي. وأعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر "إنستجرام" أسماء نجوم الغناء المشاركين في الحفل، وهم Advertisements عبدالباسط حمودة، أحمد عدوية، طارق الشيخ، وأحمد شيبة. عبدالباسط حمودة، أحمد عدوية، طارق الشيخ، وأحمد شيبة. وكتب "شيبة" تدوينة قال فيها: "العيد غير مع "شعبي نايت" استنونا أول أيام العيد الساعة 10 مع عبدالباسط حمودة، أحمد شيبة، أحمد عدوية وطارق الشيخ.

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