تراند اليوم : يا محامي النهي عن المنكر .. شوف كنزي عمرو دياب بتعمل أيه

فجأة سترون أن محامين النهي عن المنكر قد عملوا نفسهم من بنها ..

وودن من طين وودن من عجين … ولا كأنهم هنا .

سيغضون البصر عن تصرفات وصور ولقطات كنزي أبنه الهضبة والنجم الكبير عمرو دياب.

محامين النهي عن المنكر تخصص فتيات ” مالهمش ضهر “… فهكذا الحال دوما … لا يستقوى الغلابة سوى على الغلابة.

المحامين الذين سارعوا بتقديم عشرات البلاغات هنا وهناك ضد كل فتاة تنشر صورة ” تثير غرائزهم المكبوتة ” عبر التيك توك، سيخرسون ويبتلعون السنتهم ويدفنون مبادئهم ” ان وجدت ” … مع اي تصرف من الكبار.

لن يطاردوا النجمات .. ولن يطاردوا ابناء وبنات النجوم الكبار.

سيكتفون فقط بالاستقواء على الغلابة … ينهشون سمعتهم ومستقبلهم بتهمة التحريض على الفسق.

اما ابناء وبنات الكبار … فهم بعيدين عن الفسق والفجور والعياذ بالله ..

محصنين بنفوذهم وسلطاتهم وأموالهم …. والاهم ان محامين النهي عن المنكر يعلمون أن بلاغا واحدا ضد الكبار او ابنائهم او بناتهم، سيقلب عليهم الطاولة بشكل كامل .. وتنكشف خطتهم الواضحة لإحياء طيور الظلام من جديد.

ومن حق الكبير يدلع .. ولا ايه

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اليكم اخر صور اثارت بها كنزى دياب الجدل كعادتها :

فقد صاحبت حالة واسعة من الجدل والانتقادات، قيام بنشر كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

أطلت “كنزي” في أحدث ظهور لها، بـ”هاف أستومك” أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر “كيرلي” ومكياج بسيط.

وبالرغم من أن إحدى الصور مهزوزة، إلا أنها نشرتها عبر حسابها، في حين تعمدت عمل حركة خارجة وخادشة للحياء بإصبعها، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.

وحرصت زينة عاشور والدة كنزي دياب على تسجيل إعجاب للمواد المصورة، مثلما تفعل في كافة المنشورات التي تنشرها ابنتها عبر “إنستجرام”.