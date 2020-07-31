حسين الجسمي يعايد محبيه بـ “أهواك للموت”

Jul 31, 2020
من ألحانه ورؤيته الموسيقية، أهدى سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” محبيه بمناسبة عيد الاضحى المبارك أغنية جديدة حملت عنوان “أهواك للموت” من أشعار “العالية” وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر م. جاسم محمد، واشراف”هزيم”، وهي أغنية عاطفية تحمل معاني ووصف لمشاعر المحبة وأثرها على نبضات القلب والروح، والذي يقول في مطلعها: “لا حبي عادي وَلا إحساسي لك عادي/وما هَز عرش الضلوع بصدري إلاّ الحب/موطنك روحي وتدري عرشك فـوادي/والكرسي يُـؤخَذ وْما يعطى ولا يوهب”
وجمع الجسمي في لحن الأغنية وتوزيعها الموسيقي، الحداثة والعراقة بموسيقى راقية استخدم بها مقام “كورد” وإيقاع الخبيتي، بتوليفة جميلة جداً وضعت الأغنية بأحاسيس الأداء والكلمات بشكل ملفت وجميل جداً.
وقد تم عرض الأغنية وطرحها في القناة الرسمية الخاصة لحسين الجسمي في موقع يويتوب، متضمنه كلمات القصيدة المغناة ضمن تصميم ومونتاج مميز، الى جانب طرحه عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.
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