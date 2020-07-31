شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يداعب طفل ويعلق: بعتبر كل الأطفال ولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فلوكس، متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، فيديو وهو يداعب طفلا بأحد المطاعم، حيث ارتدى أحمد فلوكس الكمامة، وظل يداعب الطفل ويتحدث إليه، ويطلب من الطفل أن يصافحه، وعلق فلوكس على الفيديو قائلا، "من كتر ما نفسي اجيب طفل تاني .... بعتبر كل الاطفال ولادي .... ربنا يخليلكم اولادكم".

وكان فلوكس قد هنأ جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا بطريقة كوميدية، حيث ظهر فى مقطع فيديو وهو يشرب سيجار فى بدايته ومع فتح "كادر" التصوير كشفت الكاميرا عن استعداد فلوكس لتنظيف سطح منزله قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك، ووجه أحمد فلوكس، التهنئه لجمهوره، قائلًا: "عيد سعيد عليكو.. كل سنة وأنتو طيبين".



فلوكس

Advertisements

ويظهر أحمد فلوكس، فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وهو يرقص أثناء تنظيفه سطح المنزل بالمساحة والمياه، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "الحب والشوق والعشق.. الضحك والسعادة والتفاؤل.. كلمات راقية جدًا تساعد الإنسان على الاستمرار فى الحياة.. كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية".